Doppio concerto delle feste per la Sinfonica di Sanremo, valzer e polke della famiglia Strauss

Sanremo. Per lasciare l’anno che si chiude e abbracciare il nuovo che si apre, servono melodie leggere, sfarzose ed eleganti. Non c’è nulla di meglio di un valzer (dal tedesco walzen, “girare”), il “ballo dell’abbraccio ardente di felicità” – erede del folklore tirolese, poi diventato simbolo di distinzione e di eleganza per l’alta società – per abbandonare i pensieri ed entrare leggeri nell’anno che sta per iniziare.

Dai valzer alle polke, il “concerto delle feste” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, propone un programma musicale allegro e trascinante, composto quasi totalmente da musiche scritte da Johann Strauss figlio. La produzione musicale di Johann Strauss è sterminata: compose 200 valzer, 140 polke, 50 marce, 18 operette, un’opera e un balletto.

