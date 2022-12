FdI: “Opposizione non vuole sviluppo Marinella ma non ha il coraggio di dirlo”

“Nascondersi dietro a un dito per la mancanza di coraggio nel dire che sono contro e che non vorrebbero lo sviluppo di Marinella… sono stati incapaci di farlo loro, e non vogliono che lo facciano altri. Non sono servite a nulla le manovre della minoranza che, con argomenti capziosi e palesemente ostruzionistici, ha cercato in tutti i modi di ritardare e contrastare l’approvazione della delibera che, di fatto, una volta completati i passaggi tecnici ancora necessari, consentirà finalmente l’avvio del processo di riqualificazione e rilancio della frazione di Marinella”. Così in una nota il gruppo consiliare sarzanese di Fratelli d’Italia. “Abbiamo votato compatti la delibera evidenziando negli interventi dei consiglieri Pizzuto, Precetti e Rampi, l’inconsistenza delle argomentazioni della minoranza e la complessità dell’iter che ha portato finalmente ad attirare investitori nella piana (si pensi al progetto di recupero della Colonia Olivetti per farne una struttura ricettiva di alto livello) grazie anche alla mitigazione del rischio idraulico completata dalla giunta Ponzanelli e ad avviare concretamente un progetto unitario e ambizioso di recupero del borgo”.

