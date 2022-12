Fieui di Caruggi, Ruote d’epoca e Lions Club donano una una carrozzina agli ospiti della Rp di Peagna

Albenga. Una carrozzina in dono agli ospiti della Residenza Protetta A.C.S. Peagna di Ceriale. È stata donata da Fieui di caruggi di Albenga, Ruote d’epoca di Villanova e il Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda.

Come? Grazie ad una raccolta di tappi, come hanno spiegato gli stessi Fieui: “Sempre più persone raccolgono tappi di plastica per uno scopo benefico. Quella che all’inizio sembrava una bufala, una invenzione dei social si è rivelata in realtà una bella storia con vari aspetti positivi”.

