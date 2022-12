“Il Governo ha accolto l’ordine del giorno presentato dal collega Gianluca Caramanna, che impegna il Governo stesso a valutare l’opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile, una disposizione che autorizzi strutture turistiche, ricettive e termali a realizzare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, in aree e edifici anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela. La misura semplificherà le procedure in deroga alle disposizioni vigenti e premetterà alle strutture di utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta contrastando la crisi energetica in atto”. Lo annuncia la parlamentare e assessore al Turismo del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia,

“L’approvazione di questa proposta – aggiunge Frijia – è un notevole passo in avanti per l’autonomia del comparto turistico e ricettivo soprattutto nel territorio ligure e spezzino; un messaggio importante nei confronti di un settore strategico per il nostro Paese in una fase in cui i rincari energetici, dopo due anni di pandemia, gravano pesantemente”.

L’articolo Fotovoltaico per strutture turistiche, ok dal Governo. Frijia: “Notevole passo in avanti per le attività del territorio” proviene da Citta della Spezia.

