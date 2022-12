Garibaldi: “Con la Lega al governo passo in avanti per la viabilità alla Spezia”

“Con la Lega al Governo passo in avanti per la viabilità alla Spezia. Sulla Gazzetta Ufficiale oggi è stato pubblicato il bando Anas per i lavori del terzo stralcio che riguardano l’accesso all’hub portuale. Grazie all’impulso del ministro del Mit Matteo Salvini e del vice ministro ligure Edoardo Rixi il Cipess ha infatti approvato e autorizzato l’utilizzo di 105 milioni di euro sulle nuove opere immediatamente cantierabili per la variante alla SS1 Aurelia. Il completamento del terzo stralcio, oltre a migliorare l’accessibilità portuale, consentirà di percorrere il tratto stradale spezzino senza utilizzare la viabilità urbana fino all’innesto con l’autostrada A15, rendendo così più scorrevole il traffico cittadino. Si tratta di un’opera attesa da tempo che, grazie al cambio di passo con la Lega al Governo, si riuscirà finalmente a realizzare. Il bando prevede anche i servizi ambientali, in corso e post operam, per un importo complessivo di oltre 82 milioni di euro”. Lo dichiara in una nota il vice capogruppo della Lega in consiglio regionale, Sandro Garibaldi.

