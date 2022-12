Il 2 gennaio l’ok per i nuovi ‘corner’ del Picco. Poi sarà vendita last-minute

Il Picco che riaccoglierà la Serie A per Spezia-Atalanta presenterà subito due grosse novità, i nuovi settori che fiancheggeranno il settore ospiti e la Curva Piscina, costruiti in tempi da record in questa pausa che ha osservato il campionato per il Mondiale in Qatar. I due nuovi corner verranno ufficialmente approvati dalla Commissione di Vigilanza il 2 gennaio e a quel punto la società potrà decidere di mettere in vendita ulteriori biglietti per la sfida contro i bergamaschi, distante due giorni.

Sold-out il settore ospiti, i numeri dei supporter di casa sono in crescita ora dopo ora, per quello che sarà il primo impegno ufficiale delle Aquile nel nuovo anno. La squadra bianca dovrebbe essere al completo per la sfida contro gli orobici, fatta eccezione solo per Bartlomiej Dragowski, ormai in procinto di rientrare in gruppo ma per cui è fondamentale non forzare i tempi. Gotti potrà così contare su tutti gli elementi della sua squadra e ben presto potrebbe accoglierne uno nuovo, Salvatore Esposito, per cui la trattativa con la SPAL prosegue a gonfie vele e che il 4 gennaio potrebbe già seguire la partita da aquilotto, magari dalle tribune del Picco.

