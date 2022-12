Il bike sharing diventa realtà al Parco Nazionale delle Cinque Terre

“Il 2022 si chiude con una buona notizia sul fronte della mobilità sostenibile e del turismo immersivo nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ha preso avvio in questi giorni la posa in opera delle stazioni di bike sharing su tutto il territorio dell’Area Protetta. Il progetto, realizzato dal Parco nell’ambito del bando del Ministero dell’Ambiente “Parchi Per il Clima”, con un investimento di 240.645 euro, prevede la creazione di stazioni in tutti i paesi delle Cinque Terre e nelle frazioni di mezza costa, così da rendere capillare il servizio e promuovere forme di mobilità green, integrate con il trasporto pubblico locale”. Lo rende noto il Parco nazionale delle Cinque Terre.

“Il servizio di bike sharing nel Parco ha l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza di visita attiva, a basso impatto, in sella ad una bicicletta disponibile già̀ dove serve, prelevabile facilmente e utilizzabile in libertà, lontano dalle rotte più battute – si legge in una nota stampa -. Il progetto conta di una rete diffusa in tutta l’area protetta dotata di infrastrutture (colonnine di ricarica, biciclette a pedalata assistita, segnaletica e pannelli informativi, illuminazione e videosorveglianza), collocate in prossimità̀ dei centri urbani, nelle stazioni ferroviarie e nei nodi intermodali. Per garantire la più ampia fruibilità e l’esplorazione del territorio verticale del Parco saranno create anche “postazioni virtuali” basate sul coinvolgimento degli operatori locali (strutture ricettive e della ristorazione, collettività̀, aziende agricole e vinicole), disponibili ad offrire il servizio alla propria clientela e ai propri dipendenti. A rendere ancora più semplice la fruizione o per segnalare eventuali malfunzionamenti, visualizzare i percorsi più adatti e accedere ad altre facilitazioni, un’apposita applicazione messa a disposizione dall’azienda Bicincittà aggiudicataria del servizio di bike sharing”.

