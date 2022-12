Lieve calo dei ricoverati in Liguria, nello Spezzino oltre 1.600 casi attivi

Sono 587 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a 3.921 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 71, Savona 94, Genova 281, La Spezia 141. Il bollettino odierno non riporta nuovi decessi, che restano dunque 5.767 da inizio pandemia, 680 dei quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.621 su 10.674. In calo i ricoverati che scendono da 422 a 414 (-8), undici dei quali in terapia intensiva. Lieve differenza invece per quanto riguarda l’Asl5 dove salgono da 65 a 66 con un solo posto occupato nel reparto dei casi più gravi. Scendono anche i liguri in isolamento domiciliare – attualmente 4910 (-45) – mentre i guariti nelle ultime 24ore sono stati 579 per un numero complessivo di 636.801 da inizio emergenza.

