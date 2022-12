Marinella, Pd Sarzana: “Privato detta le regole al Comune. Pinqua subalterno al progetto di rigenerazione”

“L’Amministrazione Comunale, dopo aver taciuto per due anni l’esistenza del Piano di rigenerazione urbana presentata dalla Marinella spa, strumentalmente legato dal quadro economico finanziario al progetto Pinqua finanziato dal Ministero, improvvisamente nel Consiglio Comunale del 29 dicembre, forse folgorata dall’ultimo diktat di Marinella spa, ha affermato, in accordo con il privato, che “l’unitarietà dei due progetti è ritenuta essenziale dalla stessa Amministrazione atteso che il Pinqua è per definizione inserito nel più ampio progetto di rigenerazione urbana del borgo di Marinella”.

Andando con ordine: i liquidatori di Marinella spa appena prima di Natale scrivono che non avendo il Comune deliberato in merito alla proposta irrevocabile di vendita, entro i termini previsti del 31.12.2021, quella proposta non è più valida. In data 27 dicembre ribadiscono che l’unica modalità per il Comune di acquisire gli immobili, di proprietà della Marinella spa, deve essere quella dello scomputo degli importi, dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione relativi al progetto della stessa proprietà, e, concludono, affermando che il contratto preliminare di vendita sarà subordinato all’approvazione da parte del Comune del progetto medesimo. E’ evidente come sia il privato a dettare le regole e come il Pinqua diventi subalterno al progetto presentato dalla Marinella spa.

