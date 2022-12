Meteo, la musica non cambia: per la Liguria un fine anno tra nuvole e piovaschi

Liguria. La nostra regione seguita ad essere interessata da masse di aria umida che determinano molta nuvolosità ed anche alcune precipitazioni. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: Al mattino tempo asciutto a ponente con qualche schiarita sull’Imperiese, nebbia nelle vallate dei versanti padani. Rovesci invece a levante, in modo particolare tra Tigullio e Spezzino. Più marginale l’influenza del Genovesato orientale /Golfo Paradiso dove gli eventuali rovesci saranno sporadici. In giornata asciutto sul settore centro-occidentale con locali schiarite sull’Imperiese, concentrazione delle piogge tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, in parziale attenuazione in serata.

