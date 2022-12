Ospedale Albenga, Toti e Gratarola al sindaco: “Per il Ppi attendiamo risposta dal ministero”

Albenga. Incontro positivo oggi in Regione tra il presidente Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul futuro assetto dell’ospedale S. Maria di Misericordia.

Il governatore ha ricordato che su quel plesso ospedaliero è in fase di valutazione da parte di Asl 2 un progetto per traguardare un potenziamento dei servizi sanitari, ad esempio nelle aree della chirurgia generale e specialistica (ortopedica, oftalmica), diagnostica per immagini, attività ambulatoriali, dialisi, laboratori di analisi.

