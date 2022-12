Dall’ufficio stampa del Pd Rapallo

Durante il Consiglio Comunale del 29 dicembre, il Sig. Sindaco del Comune di Rapallo, per l’ennesima volta, di nuovo, ancora, si è scagliato contro i rappresentanti dell’opposizione apostrofandoli e aggredendoli verbalmente infastidito dai loro interventi non in linea con il suo pensiero.

Non è la prima volta che accade e temiamo, purtroppo, che non sarà l’ultima.

» leggi tutto su www.levantenews.it