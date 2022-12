Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno Lungomare Bettolo si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Tra musica, ballo, intonando le canzoni che hanno fatto la storia, il gruppo “80 voglia di 90 2000” farà compiere un tuffo nel passato per rivivere 40 anni di canzoni. L’evento aperto al pubblico ad ingresso gratuito, con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera, avrà inizio a partire dalle ore 22.

