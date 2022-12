Roca Team, vittoria in salita contro lo Zalgiris

Monaco. “Mamma mia che fatica, che sofferenza ieri sera alla Salle Gaston Médecin, in una partita con due facce e che segna un nuovo corso tecnico e di equilibri interni per il Roca Team. Opposta ad un avversario sempre ostico, lo Zalgiris Kaunas, lanciato in piena zona playoff e gasato dall’assegnazione delle Final Four 2023, la squadra del Principato ha giocato un primo tempo davvero scarso, per intensità in difesa e per fiacchezza in attacco, concedendo 49 punti ai lituani e dando l’impressione di essere estranea alla partita”. Inizia così l’analisi della sfida di ieri di Marco Ghisalberti per Riviera24.it che ha visto la formazione del Principato strappare una vittoria in salita nel match valido per l’Eurolega di basket.

“Anzi: la sensazione è che la squadra fosse rimasta ancora negli spogliatoi del Forum, a leccarsi le ferite e a chiedersi il perché del parziale di 19 a 1 subito dai milanesi. Lo Zalgiris ha dominato il primo tempo molto di più di quanto il parziale, 49 a 42, possa esprimere, perché il Monaco è stato sorretto dal solo Alpha Diallo, perché ogni palla vagante era dei lituani, perché Roland Smits, onesto mestierante lettone nel primo quarto sembrava Kevin Durant, 11 punti e controllo pieno del gioco.

» leggi tutto su www.riviera24.it