Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Anche per il 2023 bus gratis per i cittadini over 70 di Santa Margherita Ligure. L’Amministrazione ha raggiunto l’accordo con Amt per rinnovare l’agevolazione riservata a quella fascia di popolazione che talvolta ha difficoltà a utilizzare mezzi privati per spostarsi.

