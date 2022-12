Scritte nella notte sulla sede dell’agenzia marittima Delta dopo il premio ricevuto dalla Bahri Line

Genova. “Non possiamo accettare che Delta faccia un vanto nel ricevere un premio per trasportare armi che determinano conflitti con le tragiche conseguenze che i carichi di morte delle Bahri producono sulle popolazioni civili”. Così il collettivo autonomo lavoratori portuali ha rivendicato con un post sulla sua pagina facebook le scritte comparse stanotte sulla sede di Carignano dell’agenzia marittima Delta.

Due settimane fa l’agenzia ha pubblicato sulla sua pagina Linkedin un comunicato stampa in cui spiegava di aver ricevuto un premio dalla Compagnia di Dubai Bahri Line, la compagnia le cui navi sono da anni al centro di polemiche, blitz e condanne da parte di Calp, pacifisti e antimilitaristi in quanto trasportano spesso armamenti e munizioni destinati a teatri di guerra in medio oriente.

