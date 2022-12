Tre milioni per l’erogazione di indennità per tirocini extracurriculari ai beneficiari di Gol

Genova. La Giunta regionale ha approvato la concessione di un finanziamento a Filse del valore complessivo di 3 milioni di euro per l’erogazione di indennità di tirocinio extracurriculare ad alcuni dei beneficiari di GOL. Questa misura prevede infatti che alcuni degli utenti vengano avviati dai centri per l’impiego ai tirocini extracurriculari, quale azione mirata a favorirne il successivo inserimento lavorativo. GOL (Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori) è una misura governativa, finanziata dal PNNR, finalizzata a realizzare interventi di rafforzamento dell’occupabilità, soprattutto dei soggetti più vulnerabili, secondo standard uniformi e di elevata qualità. Regione Liguria ha a disposizione 110 milioni per 5 anni per realizzare una serie di interventi identificati in cinque diversi percorsi:

• percorso di reinserimento lavorativo,

• percorso di aggiornamento professionale (Up-skilling),

• percorso di riqualificazione professionale (Re-skilling),

• percorso di lavoro e inclusione,

• ricollocazione collettiva.

