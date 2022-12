Un fondo sociale con le indennità di giunta, Più Cairo: “Una delle tante bugie di Lambertini”

Cairo Montenotte. Dibattito acceso questa mattina in consiglio comunale tra la giunta e Più Cairo, che ha deciso di abbandonare l’aula ad un’ora dall’inizio della seduta. Ma se le mozioni presentate non sono state discusse (per questo il gruppo di minoranza ha deciso di andarsene), lo stesso non è avvenuto per le interrogazioni. Tra queste quella riguardante l’aumento degli stipendi di sindaco e assessori.

Nel documento, la lista guidata da Fulvio Briano chiede delucidazioni riguardo alla donazione della indennità aggiuntive, previste dalla legge 234 del 2021: “In campagna elettorale, Lambertini aveva promesso di istituite un fondo di solidarietà dove sarebbero finite le quote derivanti dall’aumento degli stipendi, parliamo di circa 40mila euro, cosa che non è avvenuta. Si tratta quindi di una delle tante bugie del sindaco. Trovo spregevole che abbia fa fatto campagna elettorale promettendo alla povera gente di aiutarla e poi non lo faccia. Si tratta di soldi pubblici che sindaco e assessori hanno in tasca ed è giusto che creino un fondo, gestito dai servizi sociali, e rendano visibile dove finiscano”.

