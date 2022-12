Ventimiglia, arrestato per tentata rapina e lesioni lo straniero che ha aggredito una donna in passeggiata

Ventimiglia. E’ stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata e lesioni, il 32enne tunisino che ieri sera, in passeggiata Cavallotti, ha aggredito una donna a Ventimiglia.

Tutto è accaduto poco dopo le undici di sera di ieri, quando la giovane, dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale della passeggiata mare, è salita in auto e mentre stava per mettere in moto la vettura si è trovata un uomo seduto nel sedile a fianco. Lo straniero ha cercato con forza di portarle via la borsa che ancora teneva vicino al corpo e le ha messo le mani intorno al collo. Una pronta reazione, una tenace resistenza e la prontezza di spirito della giovane donna, che da subito ha cercato di attirare l’attenzione suonando il clacson ed urlando, hanno fatto sì che alcuni avventori del locale in cui si trovava poco prima potessero accorrere in suo soccorso e chiamare i carabinieri della Radiomobile di Ventimiglia, che si trovavano nei paraggi ed hanno quindi arrestato il malintenzionato per il reato di tentata rapina.

