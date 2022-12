Camporosso. Anche l’associazione ACEB di Camporosso, da sempre in prima linea per aiutare, scende in campo a sostegno di Ryan, il bimbo ferito il 19 dicembre scorso dal compagno della nonna e attualmente ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova.

«La raccolta aiuterà la famiglia nelle spese per stare vicino al piccolo in questa dura partita», fa sapere l’associazione.

