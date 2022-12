Animali morti e cani maltrattati in terreno lager in val Nervia, si attivano i soccorsi

Ventimiglia. Le carcasse di un cane, ancora legato e probabilmente morto di stenti, di un maialino e di un asino in avanzato stato di decomposizione, e sette cani vivi ma denutriti sono state trovati ieri dai volontari dell’associazione “Ambulanze Veterinarie Val Nervia” e “Ambulanze Veterinarie Italia”, che insieme ai carabinieri forestali e all’unità mobile di soccorso veterinario di Asl1, si sono recati in una campagna in val Nervia, nell’entroterra ventimigliese, a seguito di una segnalazione giunta nella sede dell’associazione dolceacquina.

Nella telefonata ricevuta, i volontari di “Ambulanze Veterinarie” erano stati avvertiti della situazione di degrado in cui erano costretti a vivere alcuni animali. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena agghiacciante: a parte i resti dei poveri animali morti, molti dei cani vivi erano legati a catene corte, senza cibo né acqua, sporchi di fango. Altri due cani erano invece liberi e uno, cedendo alla fame, stava divorando i resti dell’asino morto.

» leggi tutto su www.riviera24.it