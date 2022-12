Dopo Caputo la Sampdoria è vicina all’addio di Alex Ferrari: come spiega Sky Sport il difensore andrà alla Cremonese. Il calciatore passerà in grigiorosso in prestito.

Un rinforzo per la formazione allenata da Alvini in lotta per rimanere in serie A e davanti ai blucerchiati di un punto. Difensore centrale viene spesso impiegato anche come terzino destro.

