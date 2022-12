Camporosso, l’idea del vice sindaco Morabito: «Conferire agli Alpini la cittadinanza onoraria»

Camporosso. «Sono sempre stati presenti e continuano ad esserlo, le parole per ringraziarli non bastano mai. Per questo, il prossimo anno porterò in giunta e in consiglio comunale quello che si meritano: gli Alpini della provincia di Imperia devono avere cittadinanza onoraria di Camporosso». Lo ha detto il vice sindaco di Camporosso Maurizio Morabito, a margine di un video realizzato per tracciare un bilancio di quanto fatto dall’amministrazione nel 2022.

Oltre agli Alpini, che hanno aiutato l’amministrazione a gestire il centro Falcone, adibito a centro vaccini durante la pandemia da Covid-19, Morabito ha ringraziato anche le altre associazioni e i volontari che lavorano per Camporosso. «Le associazioni – ha detto – Sono il pilastro di Camporosso e dell’Italia. I volontari sono una parte indispensabile per noi. Ringrazio la Protezione civile di Camporosso, la Croce Azzurra Misericordia, l’associazione Arcobaleno e Aceb».

