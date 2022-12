Capodanno a Genova: il programma della serata, i divieti in vigore, come muoversi in città

Genova. Tutto pronto per il grande evento di Capodanno a Genova. In piazza De Ferrari va in scena il “concertone“, in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.45 con la conduzione di Federica Panicucci. Mediaset prevede picchi di 4 milioni di telespettatori, oltre alle migliaia di genovesi e turisti attesi in piazza. Unica incognita il meteo, con la serata a rischio pioggia.

Diverse le misure di sicurezza adottate dal Comune: niente botti, niente bevande in vetro e metallo, niente spray al peperoncino. Per favorire l’accesso al centro è previsto un potenziamento dei mezzi pubblici con metropolitana aperta tutta la notte. Ma la festa è anche nel resto della città e in riviera dove sono previsti diversi eventi

