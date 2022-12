Concerti e veglioni in piazza, fuochi d’artificio, animazione per bambini e tanto altro: tutti gli eventi di fine (e inizio) anno nel savonese

Savona. Concerti e veglioni in piazza per festeggiare la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo e poi, il primo giorno del 2023, ancora musica e balli, spettacoli pirotecnici, animazione per i più piccini e molto, molto altro. Dopo due anni “in sordina” a causa dell’onda lunga della pandemia, in provincia di Savona tornano numerosi e variegati gli eventi promossi da Comuni, associazioni e realtà del territorio per festeggiare nel migliore dei modi Capodanno.

SAVONA

» leggi tutto su www.ivg.it