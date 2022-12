Dolceacqua, l’amministrazione comunale traccia il bilancio del 2022 e proietta il borgo verso il futuro

Dolceacqua. «Cari concittadini, il 2022 avrebbe dovuto essere l’anno della ripresa dopo i due anni di grande difficoltà economiche causate dalla pandemia. In parte lo è stato (i dati di affluenza turistica e quelli economici di molte attività lo dimostrano) ma, allo stesso tempo, la guerra in Ucraina ha di riflesso portato aumenti non solo per luce e gas ma per tutte le categorie merceologiche, mettendo nuovamente in difficoltà famiglie ed attività. La nostra comunità, tuttavia, rispetto alla media nazionale, regge, e sta continuando a progredire; questo non significa che non ci siano persone e famiglie in difficoltà: le stiamo sostenendo per quanto le norme ce lo consentano».

Inizia così il messaggio di fine anno dell’amministrazione comunale di Dolceacqua, guidata dal sindaco Fulvio Gazzola.

