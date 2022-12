E’ il momento di alzare l’asticella dei nostri desideri

Mi auguro un 2023 in cui non si cerchi sempre la risposta, la reazione, la sentenza. Prima di tutto perché l’esperienza insegna che la realtà che esperiamo quotidianamente non produce affatto convinzioni ma libera il dubbio dalle catene del preconfezionato, del somministrato; e poi perché non ho capito dove sta scritto che si debba avere una posizione su tutto, doverla condividere con gli altri fino a volerli persuadere di aver ragione. Senza nemmeno un’attenzione alle parole, senza coscienza di cosa si sta parlando e di come si dovrebbe fare: ma d’altro canto se chi muove i fili gode di tutto questo, l’uscita kantiana dallo stato di minorità non è neppure considerata un approdo. E allora giù duri, dietro una barriera virtuale, presi a giudicare senza pietà tanto che ancora oggi, nel 2022, il personaggio crozziano di Napalm 51 non ha perso l’attualità del primo giorno: non c’è alcun progresso nell’approccio ai problemi, che siano essi stessi personali o, per chi ancora se li pone, collettivi.

Forse un modo per non essere giudicati, come se l’attacco fosse la miglior difesa. O più probabilmente è il vuoto cosmico intellettuale a sovvertire le regole fra chi avrebbe tutto per scrivere la storia e chi, pur non avendo niente per essere ricordato, ha in mano gli strumenti per farlo. E’ probabilmente questa la più grande ingiustizia che mi va di sottolineare in questo frugale ragionamento di fine anno: il taglio sociale divarica le classi (sì, proprio le classi), le aspettative cascano talmente in basso da non saper nemmeno più riconoscere ciò che merita una “riga nella storia” e ciò che è pura superficie, intollerabile propaganda. Le generazioni non si capiscono tra loro ma questa è una costante: solo che oggi la popolazione adulta reagisce male ai vuoti dei giovani e trova gli alibi che nemmeno i giovani sono così sfacciati a richiamare. Uno strappo che fa male, che si sente e che non produce nulla di buono. Perché davanti a chi non viene capito, c’è chi, ostinatamente, non vuole capire.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com