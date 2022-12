Esposito sempre più vicino, Cardoso ancora in piedi. Idea Bonazzoli, ma non è facile

Il 2023 dello Spezia potrebbe cominciare con un volto nuovo pronto a vestire la maglia bianca, il centrocampista della SPAL Salvatore Esposito. Anche in questi ultimi giorni dell’anno il pressing dello Spezia sugli emiliani si è fatto sempre più forte con un’offerta migliorata, con una parte fissa superiore ai tre milioni di euro, che con i bonus (legati alla permanenza dello Spezia in massima serie, alle prestazioni del calciatore e ad un accordo per una futura rivendita) si avvicina sempre di più ai quattro milioni chiesti dai biancazzurri. La fumata bianca è ormai vicinissima e, vista anche la volontà del talento di Castellammare che con lo Spezia ha trovato un accordo già nella seconda metà di dicembre, l’operazione sarà definita nei primi giorni di gennaio, con il centrocampista che dovrebbe assistere a Spezia-Atalanta dagli spalti del Picco. Macia l’ha imbastita in tempi non sospetti, lontano da voci e possibili intromissioni, arrivando a dicembre con gran parte del lavoro fatto.

Ma l’acquisto di Esposito non esclude quello di Johnny Cardoso, su cui lo Spezia continua a lavorare sotto traccia. Le Aquile si sono mosse con grande anticipo rispetto alle concorrenti e parallelamente alla trattativa con la SPAL, proseguono i contatti con la dirigenza dell’Internacional de Porto Alegre, che spera ancora in un’asta ma deve far fronte anche alla pressione del ragazzo, desideroso di compiere il salto definitivo e spiccare il volo in Europa. I brasiliani studiano il da farsi, considerando la possibilità di inserire clausole per futuri guadagni in caso di nuova cessione dell’americano, abbassando così le pretese iniziali e la richiesta di oltre sei milioni di euro.

