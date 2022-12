Celle Ligure. Passione per la fotografia. Dagli anni ’80. Questo è il FotoClubCelle, associazione fotografica amatoriale conosciuta per le numerose attività come, per citarne alcune, serate aperte al pubblico, mostre, proiezioni, corsi fotografici.

Buona volontà e impegno: alcuni storici calendari artistici della Croce Rosa di Celle mostrano i loro scatti. Ma non solo, le loro fotografie fanno da cornice a molte altre pubblicazioni.

