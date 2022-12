Il cenone di Capodanno “visto” dal cuore: i consigli del primario di Cardiologia dell’ospedale di Sanremo

Sanremo. «Ci sono due fattori che rovinano il nostro fisico: il fumo e l’alimentazione. Quest’ultima ha un’importanza rilevante, per cui è importante seguire tutto l’anno un corretto regime alimentare. Non è una cena importante ad alterare i livelli ematici di colesterolo, ma anche a Capodanno è meglio non strafare». Parola del dottor Fabio Ferrari, primario del reparto di Cardiologia all’ospedale Borea di Sanremo.

Mentre nelle cucine di casa e in quelle dei ristoranti, si preparano succulenti manicaretti da servire per il classico cenone, è bene sapere quali alimenti possono far male, soprattutto a chi magari ha già dei problemi di salute che non deve dimenticare, nemmeno nelle feste.

