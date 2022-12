Il regalo di fine anno, Kariba eroga un bonus di mille euro ai suoi dipendenti

Kariba ha erogato in questi giorni un bonus netto di 1.000 euro per ogni dipendente da utilizzarsi per buoni spesa e carburante. Lo comunica la società di Senato di Lerici, operativa nella produzione e distribuzione internazionale di cassette di scarico per wc da più di 60 anni.

Con questa misura straordinaria di sostegno la direzione Kariba ha voluto esprimere la volontà di riconoscere e rimarcare il ruolo centrale dell’uomo nella propria azienda e sostenere l’imprevista onerosità dei bilanci familiari dei propri collaboratori in questo particolare momento di incertezza economica generale.

I sindacalisti di riferimento Salvatore Balestrino, Uiltec Uil Liguria, Ilaria Del Caldo, Femca Cisl, e Stefano Bettalli, Filctem Cgil, nel complimentarsi con l’azienda per la decisione presa commentano: “Siamo in una situazione straordinaria e serve un approccio straordinario, ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie vanno date risposte per evitare l’impoverimento e Kariba ha iniziato a farlo premiando il gioco di squadra e il grande impegno di tutti”, e auspicano che altre aziende del settore seguano il buon esempio.

