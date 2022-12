L’antico insediamento ai piedi del castello, tra quei monti che il marchese vendette a Sarzana

Tra i principali risultati dell’attività di ricerca e indagine condotta nel 2022 dall’associazione Pro Monte Caprione Enrico Calzolari, la riscoperta dell’insediamento altomedievale di Barbarasco, risalente al XIII secolo. Oggi un gruppo di quattro abitazioni in pietra a secco, più dei muri, collocato a nord est del Monte Castellazzo, nel comune di Lerici. “Addentrandosi tra le rovine di quello che si ritiene essere stato un piccolo borgo – spiega la Pro Monte Caprione nella relazione sull’insediamento -, si arriva ad uno spazio che lo sovrasta a modo di terrazza affacciata sul piano della dolina e qui una sorpresa ha affascinato e incuriosito sia tutti noi sia i visitatori: tre vasche ricavate dalla morfologia della dolomia raccolgono le acque fresche di una sorgente perenne, fonte di vita e giustificazione dell’insediamento in un luogo peraltro aspro ed impervio”.

L’insediamento, spiega ancora la ricerca (che oltre all’aspetto storico si dedica anche allo studio geologico del sito), è citato nel 1196 in occasione delle vendita dei monti del Caprione da parte di Andrea Bianco, marchese di Massa e Parodi, al Comune di Sarzana; monti che nell’atto rispondono ai nomi de la Selva Maggiore, il Bandita, il Marzo e il Ficarolo. “Viene anche detto – ha rilevato la Pro Caprione – che sul Monte Marzio si trova il castello di Barbarasco, che ha giurisdizione per tutto il monte”, giurisdizione che arriva fino al Magra, con relativo pescatico.

Per la menzione successiva, spiega ancora lo studio, occorre attendere quasi tre secoli: compare infatti in un atto del 1469 nell’ambito del quale l’imperatore Federico III approva l’acquisto dei sarzanesi avvenuto alla fine del XII secolo; documento in cui si parla de “il castello di Barbarasco una volta ivi esistente”. Il castello dunque, osserva la ricerca, stando allo scritto non c’è più, sarebbe stato distrutto. Ma, sottolineano dalla Pro Caprione, i manufatti rinvenuti non sarebbero resti della fortificazione. “Quanto da noi trovato – conclude l’associazione -, al momento oggetto di studio, è stato analizzato per quanto riguarda la documentazione scritta, in un ristretto periodo di tempo che ricopre circa trecento anni, dal XII al XV Secolo. Per quanto ne sappiamo, possiamo affermare con certezza che l’oggetto dei nostri studi non è il Castrum Barbaraschi, posto ovviamente sulla cima del monte e scomparso, ma data la vicinanza, con altrettanta certezza possiamo dire che trattasi dell’insediamento abitativo/lavorativo probabilmente ad esso asservito. Tale ritrovamento avrebbe le caratteristiche del vicus paganus o rusticus che come è noto era costituito da casolari o abitazioni rurali congiunte fra loro in un pagus (una circoscrizione rurale, ndr) che potrebbe essere il sovrastante Barbarasco o il vicino Trebiano”.

