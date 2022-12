L’avventura di Gabriele Gottardo: dalla Liguria all’India in moto, con tanta voglia di libertà

Delhi. “Questo viaggio è diverso da tutti gli altri perché non ho nessun obbligo da rispettare. Non ho un biglietto di ritorno”. Gabriele Gottardo e il suo zaino, in spalla. Da Celle Ligure all’India e, per la prima volta, libero e senza incombenze.

Lui, la moto. Mercatini. Folla. Colori. Le vetture e il bestiame ordinato che segue linee precise, taglia il caos del traffico, spinto dal ritmo di clacson che non la smettono mai. “Attualmente non ho un lavoro, mi sono licenziato poco prima di partire. Facevo il farmacista a Roma negli ultimi tempi, mi trovavo bene e mi piaceva la città, non è sicuramente questo il motivo della mia partenza”.

