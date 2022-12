Lega: “Contrasto alla violenza domestica è sempre stato centrale nella nostra politica”

“Appresa la notizia del pronto e fattivo intervento del 29.12.22 degli agenti del Commissariato di Sarzana volto alla tutela ed alla protezione di una donna vittima di atti persecutori perpetrati nei suoi confronti dall’ex compagno, la sezione Lega Val di Magra non può che congratularsi per la tempestività con cui gli operatori di pg sono intervenuti in favore della donna. Il contrasto alla violenza domestica è sempre stato centrale nella politica della Lega tanto che la La legge n.69 del 2019 sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, meglio conosciuta come “Codice rosso” è stata fortemente voluta dalla Lega durante il primo governo Conte. Nonostante ci sia ancora molto da fare per contrastare gli ancora troppi episodi di violenza contro le donne, importante è stato prevedere un termine stringente di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato entro i quali le donne che hanno denunciato gravi violenze devono essere ascoltate, garantendo così loro un contatto immediato con la magistratura, che potrà valutare eventuali misure da adottare.”

Roberta Pompei

(segretario Lega sezione Val di Magra)

