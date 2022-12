Limone Piemonte, il 2023 inizia con il botto: tutti gli eventi

Limone Piemonte. Limone inaugura il nuovo anno con un cartellone eventi ricco di iniziative per grandi e piccini. Il primo grande evento del 2023 sarà il “Limone Light, music and fire”, in programma per martedì 3 gennaio, ormai appuntamento fisso dell’inverno limonese. La manifestazione, presentata da Sonia De Castelli, sarà ospitata anche quest’anno dalle piste del Maneggio e vedrà susseguirsi, a partire dalle 18.30, la suggestiva fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, a cui seguirà il gran finale con i fuochi artificiali piromusicali e intrattenimento con dj set. Al termine saranno distribuiti cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori. In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà rinviato a giovedì 5 gennaio. L’evento è organizzato dalla Scuola Sci Limone in collaborazione con i commercianti e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte.

Sempre martedì 3 gennaio alle 20.45 il Teatro Alla Confraternita ospiterà il Concerto Lirico dell’Epifania. Sul palco di esibiranno numerosi artisti che interpreteranno alcune tra le più famose canzoni classiche italiane, americane e natalizie, romanze d’opera e d’operetta. Davide Bosi, presenterà il nutrito programma insieme al direttore artistico Mirella Caponetti, nota cantante lirica ormai di casa a Limone. Michela Varda si alternerà al pianoforte con Mirella Caponetti per accompagnare i seguenti cantanti: Anna Araghi (Soprano), Luca Barbieri (Baritono), Daniele Di Tommaso (Tenore), Chiara Manavella (Mezzo Soprano), Denis Bongiovanni (Baritono), Giada Sebastiani (Mezzo Soprano), Nina Franco (Mezzo Soprano) e Chiara Merante (Soprano). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

