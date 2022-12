Il nuovo che avanza. Secondo “radio urne”, in vista delle elezioni comunali del 2024, ci sarebbe stato un incontro segreto a Courmayer, lontano da occhi e orecchie indiscreti. Protagonisti un grupetto di senatori, in parte ripetutamente trombati in precedenti consultazioni. Avrebbero deciso anche il nome del loro candidato sindaco.

