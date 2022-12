Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Per festeggiare l’arrivo del 2023 il Comune di Recco ha organizzato il concerto di Capodanno nella consueta location di Lungomare Bettolo. La grande festa in programma questa sera avrà inizio alle ore 22 con il live, a ingresso gratuito, del il gruppo “80 voglia di 90 2000” che farà compiere un tuffo nel passato per rivivere 40 anni di canzoni, facendo ballare la piazza sulle note dei brani più famosi.

