Sanremo, successo per la nona edizione di “Swing Corner of the Fortress”

Sanremo. Si è conclusa ieri, con pieno successo, la nona edizione della rassegna “Swing Corner of the Fortress”. Applauditissima la cantante-pianista Ines Aliprandi che, insieme al suo quartetto, ha proposto grandi classici del jazz vocale americano, spaziando da Benny Goodman a Nina Simone. Tra tutti è spiccata la maestria del flautista Marco Moro, in alcuni brani impegnato anche al sax. Ottima performance anche da parte di Mauro Demoro al contrabbasso e di Enzo Cioffi alla batteria.

Un folto pubblico si avvicendato in tutti e tre i concerti dal 18 al 30 dicembre trasformando il portico del Palafiori in un “salotto” musicale, un ritrovo per gli appassionati con la sua atmosfera d’altri tempi. Il direttore artistico Freddy Colt si è detto soddisfatto di questa nuova edizione realizzata dopo due anni di pausa forzata, ringraziando pubblicamente l’Assessorato al Turismo per aver voluto sostenere l’iniziativa. L’occasione di ieri ha permesso anche lo scambio degli auguri per l’inizio dell’anno 2023 all’insegna della musica di Lelio Luttazzi, di cui ricorre il centenario della nascita e a cui il Centro Stan Kenton e il Sultanato dello Swing dedicheranno alcuni omaggi.

» leggi tutto su www.riviera24.it