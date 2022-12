Si spegne il 95enne imprenditore Mario Sanguineri

appreso da poco la tragica notizia della scomparsa del Cavaliere del Lavoro Mario Sanguineri, al quale mi lega un sentimento di stima profondo e di lunga amicizia » scrive e ne annuncia la perdita il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martellni . « Con lui ho condiviso bellissimi momenti di partecipazione e passione per la vita politica del nostro comune. Mario era un uomo sempre sorridente, altruista e si poneva sempre in modo cordiale e affabile – lo ricorda il primo cittadino – Quella della scomparsa del Cavaliere Mario è una notizia che non avrei voluto mai apprendere, che mi coglie di sorpresa e che mi rattrista enormemente. Rappresenta una grave perdita per tutta la comunità di Licciana Nardi, ma soprattutto lascia un vuoto, non solo nel cuore di coloro che lo hanno tanto amato, ma anche in quello di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo » .

Il sindaco ne evoca le indiscusse qualità prefessionali così preziose e al servizio della comunità: « Mario, noto imprenditore che ha dato lavoro a centinaia di operai, grazie alla sua grande professionalità e alle sue spiccate capacità nel settore edilizio, ha ottenuto migliaia di appalti pubblici, di cui numerosi anche nel suo territorio di appartenenza. Tra questi, l’opera più importante, e quella di cui ho sempre sentito parlare con orgoglio da Lui, con gli occhi lucidi e con un senso di commozione, è stata “Il Centro Commerciale del Masero” (Conad), seguito poi da Il Brico, diventato punto di riferimento per gli acquisti per tutta la comunità, comprese quelle limitrofe della Lunigiana, da nord a sud. Durante la sua lunga carriera di imprenditore ha ricoperto anche incarichi politici, fu infatti per molti anni vice Sindaco nel suo amato comune. Consapevole di ciò, insieme a tutta l’amministrazione comunale, esprimo profondo cordoglio e vicinanza al figlio Stefano per la perdita del papà Mario. Le mie sincere condoglianze »

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com