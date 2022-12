Ventimiglia. Torna anche quest’anno, nella spiaggia delle Calandre, l’appuntamento con il tradizionale cimento invernale organizzato dal “tricheco d’oro” Nico Martinetto. Per tutti i cittadini che vorranno tuffarsi in mare per festeggiare l’arrivo del 2023, l’appuntamento è alle 10 in spiaggia, per il ritrovo. Sarà aperto anche il chioschetto della spiaggia, per caffè, tè caldo e panettone.

Il tuffo di gruppo è previsto alle 11.

