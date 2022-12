Ventimiglia, pericolo pioggia di calcinacci in via Agricola: intervengono i vigili del fuoco

Ventimiglia. Intervento dei vigili del fuoco di Ventimiglia, con il supporto dei colleghi di Imperia, giunti con l’autoscala, per intonaci pericolanti in un edificio di via Agricola, nella città di confine. Per evitare il pericolo di caduta di calcinacci in testa ai passanti, la zona è stata transennata e il passaggio interdetto. Sul posto anche polizia locale e personale dell’ufficio tecnico comunale.

