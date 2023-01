2023 anno record per i ponti festivi, con 4 giorni di ferie se ne fanno 32 di vacanza

Genova. Il 2023 potrebbe essere l’anno da incorniciare per i “professionisti” dei ponti festivi. Calendario alla mano, infatti, basta un po’ di organizzazione e di gioco d’anticipo per riuscire – almeno in teoria – a fare 32 giorni di vacanza con soli quattro giorni di ferie dal lavoro. Praticamente un sogno per chi si può permettere di assentarsi per quasi un mese oltre alle ferie estive e invernali standard.

E così se l’avvio non è stato dei migliori – il 1 gennaio, festivo, cade di domenica – nei prossimi mesi le opportunità per “weekendini prolungati” saranno numerose. Ecco come.

