Alassio, gli auguri di Buon Anno del sindaco Melgrati: “Per le scuole 13mln e altre opere per il territorio”

Alassio. “Cari concittadini Buon Anno e buon 2023”. Inizia così il video augurio di Buon Anno, a mezzo social, alla cittadinanza e agli ospiti della Città del Muretto da parte del primo cittadino Marco Melgrati.

“Questi auguri servono un po’ anche per fare un bilancio dell’operato di questa amministrazione – prosegue poi – e diciamo che l’attività si è svolta su cinque tematiche fondamentali: edilizia scolastica, difesa litorale, parcheggi, opere in generale realizzate che sono tantissime, e sociale. Credo che mai siano state messe in campo tante opere realizzate e in fase di realizzazione”.

