Bimbo picchiato a Ventimiglia, città chiede giustizia

Ventimiglia. Ha anche un ematoma alla testa, oltre a lesioni interne e fratture, il bimbo di sei anni picchiato brutalmente dal compagno della nonna il 19 dicembre scorso in via Gallardi e da quel giorno ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, in prognosi riservata.

«Mio figlio sta leggermente meglio, gli hanno tolto il drenaggio polmonare – ha dichiarato il papà -. Mi ha accarezzato il viso e ha voluto un abbraccio. Ha guardato un po’ dei suoi cartoni animanti preferiti e chiesto della mamma e del fratellino». Notizie positive, che lasciano ben sperare per il futuro del piccolo, a cui i medici, ogni giorno, diminuiscono gradatamente la sedazione per verificarne la reazione cerebrale.

