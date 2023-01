Calcio/ Samp, scelto il sostituto di Ferrari: è Nuytinck

La Sampdoria cede Ferrari ma trova il sostituto: si tratta di Nuytinck dell’Udinese. Il difensore, come riporta Sky Sport, dovrebbe arrivare a Genova nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e il primo allenamento agli ordini di Stankovic in vista della ripresa del campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Nuytinck quest’anno ha trovato poco spazio disputando sei partite in campionato: già in estate sembrava potesse partire (il suo nome era stato accostato allo Spezia), poi invece è rimasto. Adesso una nuova avventura lontano da Udine per ritagliarsi più minutaggio.

