Capodanno 2023 a Genova, la pioggia non ferma la festa: 30mila in piazza De Ferrari

Genova. La pioggia non ha fermato la festa per l’arrivo del 2023: il Capodanno in diretta nazionale trasmesso da Canale 5 ha radunato circa 30mila persone in piazza De Ferrari, secondo stime provenienti da fonti ufficiali. Nessuna particolare criticità sul fronte della sicurezza, anche se il divieto di sparare botti e fuochi d’artificio è stato ampiamente trasgredito, come negli anni scorsi.

Il grande afflusso di persone ha costretto i volontari di protezione civile e le forze dell’ordine a chiudere gli accessi dai lati di via Vernazza e via Petrarca in prossimità della mezzanotte, per scongiurare il rischio di sovraffollamento. Per lo stesso motivo, come programmato, è stata chiusa la stazione della metropolitana, aperta tutta la notte.

