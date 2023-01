Filippo è il primo nato a La Spezia; nel Tigullio ancora nessuno

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“È Filippo il primo nato in Liguria nel 2023, venuto al mondo tre minuti prima dell’una del mattino alla Spezia. Auguri a tutta la sua famiglia, a cominciare dalla mamma Gloria e dal papà Andrea, e un affettuoso benvenuto a lui e a tutti i nuovi liguri nati in queste ore: questi bambini e queste bambine sono il simbolo della speranza e del futuro della nostra regione”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel suo augurio ai primi nati del 2023 in Liguria.

