Gestione del Palafiori, nuovo colpo di scena: esclusa l’ati Abc-Calvini

Sanremo. Nuovo colpo di scena nell’appalto per l’affidamento in gestione del Palafiori da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: “In data 30/12/2022 La Fondazione ha disposto l’esclusione della costituenda A.T.I. ABC srl – Calvini Light Equipment Service per mancanza dei requisiti ex art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestuale revoca dell’aggiudicazione, adottata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione I del Tar Liguria n. 218/2022 nella causa recante RGR n. 512/2022, subordinata all’esito del medesimo contenzioso nel corso della verifica dei requisiti ex art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016″.

A comunicare la revoca dell’affidamento provvisorio del complesso di corso Garibaldi all’associazione temporanea d’imprese Abc-Calvini, risultata vincitrice del primo bando di gara promosso da Sinfonica, poi revocato e oggetto di un ricorso al Tar, è la Fondazione Sinfonica sul proprio sito ufficiale. La revoca arriva in pendenza del giudizio di merito del tribunale amministrativo regionale, investito della vicenda dalla stessa Abc-Calvini che chiede la validazione dei risultati del primo bando di gara pubblicato.

» leggi tutto su www.riviera24.it