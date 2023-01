Gli impavidi di Levanto, Tellaro e Le Grazie onorano il tradizionale cimento d’inizio anno

Liguria, terra di cimenti d’inizio anno. Con il forfait di Sanremo, oltre a Ventimiglia e Bordighera, Varazze è il più famoso del Ponente ligure. Ma anche nel levante della regione negli ultimi vent’anni in particolare, il tuffo benaugurale è diventato gradualmente una tradizione. E così questa mattina a Tellaro da una parte e a Le Grazie dalla sponda opposta del Golfo dei Poeti, hanno rinverdito la prova di forza collettiva, un modo come un altro per lasciarsi alle spalle e ripulirsi dalle scorie del vecchio anno e abbracciare ciò che il futuro imminente saprà regalarci. Un tuffo che quest’anno ha dovuto fare i conti con l’influenza stagionale che insieme al Covid è stata diretta responsabile di alcune defezioni, ma anche con un clima esterno, quest’anno particolarmente caldo, che ha reso più traumatico il contatto con l’acqua. Ciò nonostante a Le Grazie il “cimento di ria” ha coinvolto 32 impavidi che hanno onorato la tradizione, tanto quanto i “colleghi” tellaresi che dal pontile della Marina hanno compiuto il tuffo rituale.

