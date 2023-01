Imperia, via Cascione gremita per la festa di Capodanno

Imperia. Via Cascione gremita per il saluto all’anno nuovo. L’isola pedonale si è trasformata in “salotto” della città, grazie alla festa organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il CIV di Porto Maurizio. Centinaia di cittadini hanno atteso l’arrivo del nuovo anno ascoltando musica blues e funky.

A partire dalle 22.30, sulla balconata del Teatro Cavour, la band imperiese “Blues and Sugar” ha proposto un omaggio a Zucchero “Sugar” Fornaciari, eseguendo i suoi più grandi successi. Subito dopo Dj set, con Enzo Testini “Dj Tex” e i giovani ragazzi di The Klub.

